Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrerin übersehen

Autofahrer flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Vereinsstraße;

Unfallzeit: 15.04.2026, 12.30 Uhr;

Leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zugezogen hat sich eine 40-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstagmittag in Gronau. Die Frau fuhr gegen 12.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Vereinsstraße in Richtung Gildehauser Straße. In Höhe einer Bäckereifiliale kam nach ersten Erkenntnissen ein weißer Kastenwagen aus einer Grundstückseinfahrt und missachtete die Vorfahrt der Gronauerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die Fahrradfahrerin stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde sie in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des weißen Kastenwagens flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei bittet diesen oder weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell