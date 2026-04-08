PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Werkzeuge aus einem Auto gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1.Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden,

Hohenstein, Burg- Hohenstein, Bundesstraße 54, Dienstag, 07.04.2026, 17:00 Uhr

(lr) Am Dienstagabend kam es im Hohensteiner Stadtteil Burg-Hohenstein zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige befuhr mit ihrem schwarzen Audi A3 die Bundesstraße 54 in Richtung Aarbergen. Als sie abbiegen möchte nimmt sie dem entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrer auf seiner Yamaha die Vorfahrt, woraufhin es zu einer Kollision kam. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

2.Werkzeuge aus einem Auto gestohlen,

Oestrich-Winkel, Albansgasse, Dienstag, 07.04.026, 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(lr) Am Dienstag wurden in Oestrich-Winkel Werkzeuge aus einem Auto gestohlen. Der unbekannte Täter beschädigte zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr die Heckscheibe, um Zugang zu dem in der Albangasse abgestellten Auto zu gelangen. Aus diesem entwendete er verschiedene Werkzeuge. Anschließend machte er sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizeistation in Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06722) 9112-0 entgegen.

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