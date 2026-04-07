PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Diebstahl aus einem LKW
Bad Schwalbach (ots)
1. Diebstahl aus einem LKW,
Geisenheim, Im Schorchen, Freitag, 03.04.2026, 10:00 Uhr bis Montag, 06.04.2026, 20:00 Uhr
(lr) Zwischen Freitag und Montag wurde Verkaufsware aus einem LKW in Geisenheim gestohlen. Die unbekannten Täter öffneten auf unbekannte Art und Weise den, in der Straße "Im Schorchen" stehenden, LKW vom Typ Daimler und entwendeten verschiedene Geldbeutel, sowie Handtaschen.
Beim unerlaubten öffnen des LKWs entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.
Die Polizeistation in Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06722) 9112-0 entgegen.
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