PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: + Von Einbruch abgelassen + Unfall unter Alkoholeinfluss + Unfallfluchten +

Bad Schwalbach (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Freitag, 03.04.3036, 22:30 h, Niedernhausen-Oberjosbach, Heftricher Weg (mp)Durch unbekannte Täter wurde am Karfreitag um 22:30 h in Oberjosbach im Heftricher Weg ein Fenster aufgehebelt. Als der Täter das Fenster aufschob, fielen die auf der Fensterbank stehenden Blumentöpfe zu Boden. Durch den Lärm wurde der Hausbewohner aufmerksam. Der Lärm veranlasste außerdem den Täter, seinen Versuch abzubrechen und unerkannt zu flüchten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR

Unfall unter Alkoholeinfluss

Freitag, 03.04.2026, 21:00 h, B 417, Hünstetten (mp)Am Karfreitag um 21:00 h kam auf der B417 im Bereich Hünstetten ein 39jähriger Hünfeldener mit seinem VW Golf in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, fährt etwa 100 m über den Grünstreifen, bis das Fzg schließlich von einem Gestrüpp und einem Baum gestoppt wird. Bei dem Fahrer fällt den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Der durchgeführte Alco-Test ergibt einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzten 5000,- EUR

Unfallflucht

(mp)Dienstag, 31.03.2026, 12:00 - 16:00 h, Kiedrich, Sonnenlandstraße Eine 67jährige Eltvillerin parkte ihren schwarzen Audi um 12:00 h auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sonnenlandstraße in Kiedrich. Als sie um 16:00 h zurück zum Fahrzeug kam, bemerkte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug. Der Verursacher hatte sich einfach entfernt. Sollten Sie Hinweise zum Verursacher geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Eltville unter der Nummer 06123-90900.

Unfallflucht

(mp)Donnerstag, 02.04.2026, 13:45 h bis 14:30 h, Rüdesheim-Windeck, Im Jungenhaag 12 Am Donnerstag, den 02.04.2026 stand der schwarze Mercedes Vito einer Rüdesheimer Firma in Rüdesheim, Im Jungenhaag 12 in der Zeit von 13:45 h bis 14:30 h geparkt. Als der Fahrer zum Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung am Fahrzeug fest. Der Verursacher hatte sich einfach entfernt. Sollten Sie Hinweise zum Verursacher geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Eltville unter der Nummer 06722-91120.

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