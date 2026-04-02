PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: E-Bike aus Garage entwendet
Bad Schwalbach (ots)
Schlangenbad, Hausen v. d. Höhe, Birkenweg, Dienstag, 31.03.2026, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2026, 12:00 Uhr
(fh)Diebe sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in Hausen an ein hochpreisiges E-Bike gelangt. In der Zeitspanne von 18:00 Uhr bis 12:00 Uhr betraten sie ein Grundstück im Birkenweg und verschafften sich Zutritt zu einer Garage. Aus dieser stahlen sie daraufhin das 3.200 Euro teure Trekkingrad der Marke Cube und verschwanden damit unbemerkt.
Zeuginnen oder Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.
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