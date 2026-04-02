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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Bike aus Garage entwendet

Bad Schwalbach (ots)

Schlangenbad, Hausen v. d. Höhe, Birkenweg, Dienstag, 31.03.2026, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2026, 12:00 Uhr

(fh)Diebe sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in Hausen an ein hochpreisiges E-Bike gelangt. In der Zeitspanne von 18:00 Uhr bis 12:00 Uhr betraten sie ein Grundstück im Birkenweg und verschafften sich Zutritt zu einer Garage. Aus dieser stahlen sie daraufhin das 3.200 Euro teure Trekkingrad der Marke Cube und verschwanden damit unbemerkt.

Zeuginnen oder Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 01.04.2026 – 14:13

    POL-RTK: Baumaterialien aus Lager entwendet

    Bad Schwalbach (ots) - Idstein, Löherplatz, Samstag, 28.03.2026, 15:00 Uhr bis Montag, 30.03.2026, 08:00 Uhr (fh)In Idstein waren am Wochenende Diebe aktiv, die es auf Baumaterialien abgesehen hatten. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen fuhren die Unbekannten mit einem Fahrzeug in eine Tiefgarage am Löherplatz und betraten dort einen Lagerbereich im zweiten Untergeschoss. Aus diesem bedienten sie sich an diversen ...

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