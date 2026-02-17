PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Stein aufgebockt

Suhl (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnacht (17.02.2026) die Johann-Wendel-Straße in Suhl und geriet mit seinem VW ins Rutschen. Das Auto landete auf einem Stein und blieb dort hängen. Der Mann informierte die Rettungsleitstelle und diese wiederum verwiesen ihn an den Abschleppdienst. Zudem setzten sie die Polizei über den Unfall in Kenntnis. Die Beamten stellten zunächst fest, dass sowohl am Auto als auch am Stein kein Schaden entstanden war. Allerdings stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Autos und der junge Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er erhält eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren