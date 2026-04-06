PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Rücknahme Vermisstenfahndung
Bad Schwalbach (ots)
Die um 19:34 h herausgegebene Vermisstenfahndung nach der Frau aus Taunusstein wird zurückgenommen. Die Dame wurde wohlbehalten angetroffen.
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