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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Kind aus Niedernhausen

Bad Schwalbach (ots)

(am) Die gestern Abend veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 13-jährigen Mädchen aus Niedernhausen wird hiermit zurückgenommen. Das Kind konnte im Bereich Köln angetroffen werden.

Es wird darum gebeten das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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