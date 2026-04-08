PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Kind aus Niedernhausen
Bad Schwalbach (ots)
(am) Die gestern Abend veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 13-jährigen Mädchen aus Niedernhausen wird hiermit zurückgenommen. Das Kind konnte im Bereich Köln angetroffen werden.
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