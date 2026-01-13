PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Keller - Diebstahl E-Scooter

Fulda (ots)

Einbruch in Keller

Fulda. Zwischen Samstag (03.01.) , 15.50 Uhr, und Samstag (10.01.), 14 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in der Beethovenstraße und versuchten dort zunächst eine Wohnungstür aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und die Täter begaben sich in die Kellerräumlichkeiten. Dort wurden mehrere Snowboards und eine Kiste mit diversen Kinderspielsachen im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags entwendet. Durch den Versuch, die Wohnungstür aufzuhebeln, entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl E-Scooter

Flieden. Am Freitag (09.01.) , zwischen 9.40 Uhr und 14.40 Uhr, entwendeten Unbekannte vom Fahrradabstellplatz des Fliedener Bahnhofs einen dort abgestellten und mit einem Fahrradschloss gesicherten E-Scooter der Marke "Xiaomi". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

