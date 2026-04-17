Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradkontrolltage: Polizei zieht Bilanz

Gronau (ots)

440 Verstöße in zwei Tagen: Das ist die Bilanz einer Fahrradkontrollaktion am vergangenen Dienstag und Mittwoch in Gronau. Im Kreis Borken ist das Fahrrad weiterhin ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Gleichzeitig liegt die Zahl der verunglückten Rad- und Pedelecfahrenden auf einem hohen Niveau. Die Kreispolizeibehörde Borken verfolgt daher das Ziel, die Sicherheit dieser Verkehrsteilnehmenden nachhaltig zu erhöhen. Ein wichtiger Baustein sind regelmäßige Fahrradkontrolltage im gesamten Kreisgebiet. So fanden auch am vergangenen Dienstag und Mittwoch entsprechende Kontrollen in Gronau statt. Im Fokus steht dabei nicht nur die Ahndung von Verstößen durch Zweiradfahrende, sondern ebenso auch das Verhalten von Kraftfahrzeugführenden gegenüber Radfahrern. An den Kontrolltagen waren Einsatzkräfte der Polizeiwache Gronau, des Verkehrsdienstes aus Borken sowie die Hundertschaft aus Gelsenkirchen beteiligt. Insgesamt registrierten die eingesetzten Beamten 440 Verstöße. Dabei wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt, die ein erhebliches Gefahrenpotenzial bergen. Unter anderem waren 38 Rad- und Pedelecfahrende auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs. Dieses Fehlverhalten führt immer wieder zu gefährlichen Begegnungssituationen. In 18 Fällen nutzten Radfahrende während der Fahrt ein Mobiltelefon. (jh)

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