PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradkontrolltage: Polizei zieht Bilanz

Gronau (ots)

440 Verstöße in zwei Tagen: Das ist die Bilanz einer Fahrradkontrollaktion am vergangenen Dienstag und Mittwoch in Gronau. Im Kreis Borken ist das Fahrrad weiterhin ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Gleichzeitig liegt die Zahl der verunglückten Rad- und Pedelecfahrenden auf einem hohen Niveau. Die Kreispolizeibehörde Borken verfolgt daher das Ziel, die Sicherheit dieser Verkehrsteilnehmenden nachhaltig zu erhöhen. Ein wichtiger Baustein sind regelmäßige Fahrradkontrolltage im gesamten Kreisgebiet. So fanden auch am vergangenen Dienstag und Mittwoch entsprechende Kontrollen in Gronau statt. Im Fokus steht dabei nicht nur die Ahndung von Verstößen durch Zweiradfahrende, sondern ebenso auch das Verhalten von Kraftfahrzeugführenden gegenüber Radfahrern. An den Kontrolltagen waren Einsatzkräfte der Polizeiwache Gronau, des Verkehrsdienstes aus Borken sowie die Hundertschaft aus Gelsenkirchen beteiligt. Insgesamt registrierten die eingesetzten Beamten 440 Verstöße. Dabei wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt, die ein erhebliches Gefahrenpotenzial bergen. Unter anderem waren 38 Rad- und Pedelecfahrende auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs. Dieses Fehlverhalten führt immer wieder zu gefährlichen Begegnungssituationen. In 18 Fällen nutzten Radfahrende während der Fahrt ein Mobiltelefon. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 08:53

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 83 km/h statt der maximal erlaubten 30 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Barloer Ringstraße in Bocholt-Barlo. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 16:07

    POL-BOR: Kreis Borken / Bocholt - Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

    Kreis Borken (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Borken Ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel ist jetzt der Polizei im Kreis Borken gelungen: Die Beamten haben am Mittwoch (15.04.) im Raum Bocholt zeitgleich insgesamt acht Tatverdächtige festgenommen, die in nicht geringen Mengen mit ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 13:57

    POL-BOR: Kreis Borken - Start der festlichen Saison

    Kreis Borken (ots) - Mit dem Frühlingswetter starten wieder zahlreiche Veranstaltungen mit großen Menschenmengen: Schützenfeste, Stadtfeste, Partys. So auch das Musikzeltfestival Karpaten in Ahaus-Alstätte, das seit Ostern läuft und an den kommenden Wochenenden noch zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht. Solche Ereignisse bieten tolle Gelegenheiten zum Feiern - gleichzeitig aber auch Momente, in denen man auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren