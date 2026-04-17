POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Zur Demmingbrücke
Bocholt (ots)
Im Bereich der Kreuzung Zur Demmingbrücke - An der Koppel ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge alle zulaufenden Straßen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt sind. Die Unfallaufnahme dauert an. Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug.
Es wird nachberichtet
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