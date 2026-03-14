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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen vor Schule und Kindergarten

Haßloch (ots)

Am 13. März 2026 führten Polizeibeamte zwischen 10:50 Uhr und 12:20 Uhr in der Pestalozzistraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Bereich liegt in einer auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzten Zone vor einer Schule und einem Kindergarten.

Während der Kontrolle wurden insgesamt 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die beiden höchsten Verstöße lagen jeweils bei 16 Kilometern pro Stunde über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit.

Darüber hinaus kontrollierten die Polizeibeamten ein Fahrzeug, in dem die Beifahrerin nicht angeschnallt war. Gegen sie wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
L. Gudel, Polizeioberkommissar

Telefon: 06324 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/lTliO

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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