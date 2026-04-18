POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Nachtrag: Kreisstraße 17
Ahaus (ots)
Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen und die Unfallstelle ist wieder freigegeben. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
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