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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Schwerer Verkehrsunfall auf der K 17

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, K 17;

Unfallzeit: 17.04.2026, gegen 18.50 Uhr;

Schwerste Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Ahaus am Freitagabend. Der Mann war auf der K 17 aus Wessum kommend in Richtung Alstätte unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Fahrer zunächst. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten dann in ein Krankenhaus nach Bochum. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Steinfurt war im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die K 17 voll gesperrt. (ao)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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