Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall in der Petersberger Straße - 19-Jähriger leicht verletzt

Fulda (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.04.), gegen 01:30 Uhr, ereignete sich in der Petersberger Straße ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-Jähriger aus Hünfeld mit seinem Audi die Petersberger Straße in Richtung Dipperz.

Etwa in Höhe der Dientzenhoferstraße verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam in Anschluss auf der Petersberger Straße zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Da der Verdacht auf Konsum von Alkohol bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Neben der Verkehrsinsel wurde auch der Audi durch den Unfall erheblich beschädigt und musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Des Weiteren verlor das Fahrzeug an der Unfallstelle Öl, welches durch die Feuerwehr Fulda und den Abschleppdienst abgestreut wurde. Die Feuerwehr unterstützte außerdem bei den Absperrmaßnahmen an der Unfallstelle, da jeweils ein Fahrstreifen in beide Richtungen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden musste. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.800 Euro.

Gefertigt:

Polizei Fulda Müller, St. / PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell