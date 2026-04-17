POL-OH: Suchmaßnahmen der Polizei im Fall des vermissten 17-Jährigen- leblose Person aufgefunden
Fulda (ots)
Im Rahmen von Suchmaßnahmen der Polizei Fulda nach dem seit letzten Freitag vermissten 17-jährigen, in deren Verlauf auch ein Hubschrauber der Hessischen Polizei zum Einsatz kam, konnte am heutigen Freitagmittag in einem Waldgebiet bei Niesig eine leblose Person aufgefunden werden, bei der es sich offensichtlich um den Vermissten handelt.
Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Die Polizei ermittelt, ein Fremdverschulden kann nach gegenwärtigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden.
Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen
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