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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (16.04.), gegen 16.50 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder Seat-Fahrer die Wehneberger Straße in Richtung Meisebacher Straße auf dem rechten von zwei möglichen Fahrspuren. Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Wehneberger Straße von der Meisebacher Straße kommend in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Wehneberger Straße Ecke Knottengasse musste der Bad Hersfelder Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Beim Wiederanfahren bog der unbekannte Fahrzeugführer nach links in die Knottengasse ein und stieß gegen den Pkw Seat . Es entstand Sachschaden von 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Bebra-Weiterode. Am Freitag (17.04.), gegen 1.50 Uhr, befuhr ein polnischer Fahrer mit seinem Lkw die L 3251 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Weiterode. Im dortigen Tunnel blieb das Fahrzeug, welches mit zwei Containern beladen war, mit der Zugmaschine und den Containern an der Rundung des Tunnels hängen. Hierbei wurde die Backsteinmauer beschädigt, sodass Steine auf die Fahrbahn fielen. Der Lastzug, die beiden Container und die Tunnelwölbung wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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