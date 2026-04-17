Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Trickdiebstahl

Haustürgeschäfte mit Altmetall - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Großenlüder. Am Freitag (17.04.), gegen 2.30 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Praxis in der Lauterbacher Straße einzubrechen. Hierbei wurde ein Fenster beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl - Haustürgeschäfte mit Altmetall

Fulda. Zwei Unbekannte klingelten am Donnerstag (16.04.) bei einer 66-jährigen Hausbewohnerin im Stadtgebiet Fulda und baten unter dem Vorwand Altmetall zu sammeln um Einlass. Die ahnungslose Dame kam der Bitte nach und öffnete ihre Tür. Während sich einer der Unbekannten mit der Frau in den Keller begab um sich dort die Metallabfälle anzuschauen, durchsuchte der zweite Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Geschädigte bemerkte im Anschluss das Fehlen einer Schatulle mit Schmuck. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 20-25 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, schmale Statur, dunkle kurze Haare, sprach akzentfrei Deutsch, weißes Hemd mit bunten Akzenten, dunkle Hose

Täter 2: männlich, circa 175-180 cm groß, kräftige Statur, dunkelblonde Haare, hellgrünes Hemd

Ihre Polizei sensibilisiert:

Unbekannte klingeln unter einem Vorwand an der Haustür um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Manche Täter geben sich beispielsweise als angebliche Handwerker, als Mitarbeiter von Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken oder als Hausverwaltung aus, um das Vertrauen Ihrer Opfer zu gewinnen. Sobald die Täter sich frei innerhalb des Objektes bewegen können durchsuchen sie die Räume nach Wertsachen.

Trickdiebstahl ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, die Täter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien sie skeptisch und sichern Sie sich ab:

- Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt! - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld

Fulda. Trickbetrüger kontaktierten eine Bürgerin mit einer besonders dreisten Masche am Mittwoch (15.04.) in Fulda. Hierbei wurden die Geschädigte von Unbekannten, die sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgaben, angerufen. Die Anruferin gab an, dass es zu verdächtigen Abbuchungen auf dem Konto der Dame gab und deshalb die Bankkarte benötigt werden würde. Die 78-Jährige schenkte den Betrügern Glauben und händigte ihre Bankkarte einer weiblichen Person aus, die kurze Zeit nach dem Anruf an ihrer Anschrift auftauchte. Erst später stellte sie fest, dass sie Opfer eines Betruges wurde und die Unbekannten Bargeld von ihrem Konto abgehoben hatten.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 18 - 20 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, sehr schlanke Figur, schwarze, glatte, schulterlange Haare.

Tipps Ihrer Polizei:

- Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder an Ihrer Haustür als Bankangestellter ausgibt, den Sie nicht eindeutig als solchen erkennen können. - Legen Sie sofort auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, Wertsachen, PINs, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Geben Sie niemals vertrauliche Bankdaten telefonisch oder per Nachricht weiter. - Rufen Sie im Zweifel Ihren Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Achtung: Nutzen Sie hierfür nicht die Wahlwiederholungstaste. Wählen Sie die ihnen bekannte Telefonnummer neu.

- Lassen Sie sich nicht von angezeigten Rufnummern täuschen. Durch sogenanntes Call-ID-Spoofing können Betrüger beliebige Rufnummern - auch die Ihrer Bank - auf dem Telefondisplay anzeigen lassen.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein oder einen entsprechenden Anruf erhalten haben, wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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