Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Alaa A. vermisst

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Fulda (ots)

Bad Salzschlirf. Die Polizei sucht nach Alla A. aus Bad Salzschlirf. Die 13-jährige wird seit Dienstag, 14.04.2026 vermisst. Sie wurde gegen 12:30 Uhr letztmalig im Bereich Bad Salzschlirf gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach gesucht und aufgegriffen. Nach momentanem Kenntnisstand könnte sie sich im Bereich Frankfurt aufhalten. Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Sie kann folgendermaßen beschrieben werden: circa 166 cm groß, lange, geglättete, dunkle Haare, wirkt eher dem Erscheinungsbild einer 16-17-jährigen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Brille, grünes T-Shirt, dunkle weite Jeans. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

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