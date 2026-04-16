Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Umzug in neue Polizeiliegenschaft in der Liederbacher Straße - Wichtige Hinweise für Bürgerinnen und Bürger

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Vogelsberg (ots)

Alsfeld. Die Polizeistation Alsfeld und die Regionale Kriminalinspektion Vogelsberg ziehen in einen modernen Neubau in der Liederbacher Straße. Ab Montag, 20. April 2026 wird der Wachbetrieb der Polizeistation Alsfeld in den neuen Gebäudekomplex verlegt.

Die Liegenschaft stellt ein zukunftsweisendes Beispiel für eine zeitgemäße Ausstattung der Schutz- und Kriminalpolizei dar. So sind beispielsweise Wachbereich und Polizeigewahrsam, aber auch Vernehmungsräume nach aktuellen Standards gestaltet und werden so den Anforderungen einer modernen und digitalen Polizeiarbeit gerecht. Diese neuen Arbeitsbedingungen tragen nicht nur zur Effizienz, sondern auch zur Sicherheit der Einsatzkräfte selbst bei.

Die neue Liegenschaft ist ein klares Bekenntnis zu einer starken und bürgernahen Sicherheitsarchitektur. Polizeipräsident Michael Tegethoff betont:

"Die neue Liegenschaft festigt die regionale Präsenz der osthessischen Polizei im Vogelsberg und trägt zugleich mit ihrer modernen Ausstattung zu einer professionellen Polizeiarbeit bei. Damit können meine Kolleginnen und Kollegen weiterhin und in zukunftsfesten Rahmenbedingungen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Region sorgen."

Wichtige Hinweise für die Bürgerinnen und Bürger

Während des Umzugs zwischen dem 20. und 23. April 2026 bleibt die Polizei jederzeit erreichbar und handlungsfähig. Es gibt jedoch einige Änderungen in der Erreichbarkeit der alten Liegenschaft:

· Schließung der Liegenschaft "An der Au": Ab dem 20. April 2026 ist die Polizeistation Alsfeld am alten Standort in der Liegenschaft "An der Au" wegen Umzugsarbeiten für persönliche Vorsprachen geschlossen.

· Erreichbarkeit: In dringenden Fällen oder Akutlagen ist die Polizei weiterhin über den Notruf 110 erreichbar. Für weniger dringende Angelegenheiten können Bürgerinnen und Bürger die Polizeistation Alsfeld weiterhin unter der bekannten Telefonnummer 06631/974-0 kontaktieren.

· Anzeigenerstattung: Für den Umzugszeitraum, insbesondere am 20. und 21. April 2026, wird die Möglichkeit der Anzeigenerstattung über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de besonders empfohlen, auch wenn bereits die neue Polizeistation in der Liederbacher Straße den Wachbetrieb aufgenommen hat. Alternativ kann auch auf jede andere Polizeidienststelle ausgewichen werden.

Feierliche Einweihung am 05. September 2026

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, am 05. September 2026 im Zeitraum von 11 - 17 Uhr, anlässlich der Einweihung der neuen Polizeiliegenschaft in Alsfeld einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Es wird die Möglichkeit geben den modernen Neubau zu besichtigen, aber auch mit Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen. Zudem werden viele weitere Blaulichtorganisationen ein buntes Programm auf dem Gelände in der Liederbacher Straße zu bieten haben.

(Jonas Trabert)

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