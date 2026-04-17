Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (16.04.), um 13.35 Uhr, wurde eine 75-jährige aus Bad Hersfeld Opfer einer dreisten Taschendiebin. Die Dame besuchte einen Supermarkt in der Homberger Straße als eine unbekannte weibliche Täterin ihre Geldbörse entwendete. Der Wert des Diebesgutes liegt bei 200 Euro.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: - Weiblich, 16-18 Jahre alt, dunkles langes Haar, schwarze Leggings, dunkles Oberteil

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell