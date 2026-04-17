Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Turnhalle - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl aus Turnhalle

Lauterbach. Im Zeitraum vom 31. März bis 13. April verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Turnhalle in der Lauterstraße. Dort hebelten sie einen Schrank auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten zwei Musikboxen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Dieselkraftstoff

Homberg. Unbekannte begaben sich in der Zeit von Mittwochabend (15.04.), 18 Uhr, bis Donnerstagmorgen (16.04.), 4.45 Uhr, auf ein Betriebsgrundstück im Licher Weg in Gontershausen und machten sich anschließend an mehreren dort geparkten Lkw zu schaffen. Dabei hebelten sie die Tanks der Fahrzeuge auf und zapften mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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