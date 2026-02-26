LPI-G: (ABG) Pkw-Fahrerin alkoholisiert unterwegs (0048450/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Am 25.02.2026 gegen 14:25 Uhr kam es im Bereich Topfmarkt und Kornmarkt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 38-jähriger Mann fiel zuvor durch aggressives Verhalten gegenüber unbeteiligten Passanten auf. Als sein 47-Jähriger Freund ihn beruhigen wollte, schlug der Beschuldigte diesem ins Gesicht. Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchte der Mann erneut, einen bislang ...

