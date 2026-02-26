LPI-G: (ABG) Pkw-Fahrerin alkoholisiert unterwegs (0048450/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 25.02.2026 gegen 10:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 68-jährige Pkw-Fahrerin in der Albert-Levy-Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im strafrechtlich relevanten Bereich. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (SR)
