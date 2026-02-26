LPI-G: (ABG) Mehrere Hauswände beschmiert (0048672/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 25.02.2026 gegen 12:25 Uhr beschmierte ein 31-jähriger Mann mehrere Hauswände in der Sporenstraße mit nicht entzifferbaren Symbolen. Nach ersten Erkenntnissen wurden insgesamt acht Fassaden mit einem Kugelschreiber beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Der Tatverdächtige wurde festgestellt und anschließend medizinischem Personal vorgestellt. Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (SR)
