Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auf Blum folgt Murch: Tobias Murch heißt der neue Leiter der Polizeidirektion Fulda

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Fulda (ots)

Der 44-jährige Tobias Murch ist ab sofort der "Neue" im Polizeipräsidium Osthessen. Der Kriminaldirektor kommt vom Polizeipräsidium Frankfurt am Main und war dort zuletzt in der Kriminaldirektion tätig. Nun warten neue Aufgaben in der Polizeidirektion Fulda auf den gebürtigen Mittelhessen. Damit folgt der 44-Jährige auf den Leitenden Polizeidirektor Hans-Dieter Blum. Für Murch ist es seine erste Verwendung in Osthessen: "In den letzten Tagen bin ich hier in Fulda sehr herzlich empfangen worden", blickt er freudig zurück. Etwas mehr als 200 Mitarbeiter führt der mittlerweile zur hessischen Grenzregion in Bayern wohnende 44-Jährige künftig an. Auch wenn er sich momentan noch in der Kennenlernphase mit seiner neuen Arbeitsstätte und Kolleginnen und Kollegen befindet, so blickt er positiv voraus: "Ich freue mich auf die kommende Zeit und die neuen Aufgaben, die mich in der Region erwarten und denen ich mich gerne annehme."

Während für den Kriminaldirektor ein neues Kapitel in Fulda startet, schlägt auch sein Vorgänger Hans-Dieter Blum neue Wege ein. Er hat die osthessische Behörde zu Beginn des Monats April verlassen und neue Aufgaben als Leiter der Direktion Mitte in Frankfurt am Main übernommen. "Ich blicke auf eine stets vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zurück. Nahezu viereinhalb Jahre hat Herr Blum die Geschicke der Polizeidirektion Fulda mit viel Engagement gelenkt und sich maßgeblich für die positive Entwicklung der Direktion verantwortlich gezeigt - dafür danke ich ihm recht herzlich und wünsche ihm für seine neuen Aufgaben alles erdenklich Gute", betont Osthessens Polizeipräsident Michael Tegethoff am Freitag (17.04.) im Rahmen einer kleinen Feierstunde und fügt an: "Herr Murch heiße ich im Polizeipräsidium Osthessen herzlichst willkommen. Ich sehe die Polizeidirektion bei ihm in guten Händen und wünsche ihm stets ein glückliches Händchen bei seinen Entscheidungen."

Über Hans-Dieter Blum

1997 startete der heute 50-Jährige als Polizeipraktikant bei der Hessischen Bereitschaftspolizei und absolvierte seine Fachhochschulreife in Kassel, worauf sich dann von 1998 bis 2001 ein Studium an der Verwaltungsfachhochschule anschloss. Im Januar 2001 begann er seinen Dienst bei der Hessischen Polizei als Einsatzbeamter in der III. Hessischen Bereitschaftspolizeiabteilung. Von 2002 bis 2011 versah Blum seinen Dienst im Polizeipräsidium Südosthessen. Zunächst bis 2007 hauptsächlich als Streifenbeamter, dann in der Führungsgruppe in Main-Kinzig und schließlich absolvierte er 2012 bis 2014 sein Masterstudium zum Höheren Dienst, wodurch er von November 2015 bis Oktober 2016 Leiter des Abteilungsstabs und stellvertretender Leiter der III. Bereitschaftspolizeiabteilung wurde. Anschließend führte der Weg des Leitenden Polizeidirektors ihn in die Heimat und damit ins Polizeipräsidium Osthessen. Vorerst übernahm der dreifache Familienvater dort die Geschicke der Regionale Kriminalinspektion im Vogelsberg. Kurzweilig nahm der 50-Jährige von Juni 2018 bis November 2018 dann noch Aufgaben beim Landespolizeipräsidium wahr, bevor er bis Juni 2020 zunächst kommissarischer und seit Juni 2020 Leiter der Polizeidirektion Vogelsberg wurde. Im Anschluss hatte er von November 2021 - anfänglich kommissarisch - die Leitung der Polizeidirektion Fulda und seit Januar 2023 bis zu Beginn dieses Monats vollends inne.

Über Tobias Murch

Der heute 44-Jährige Vater eines Kindes absolvierte 2002 bis 2005 seine Ausbildung im gehobenen Dienst und war anschließend Einsatzbeamter in der III. Hessischen Bereitschaftspolizeiabteilung. Auch sein Weg führte ihn 2008 bis 2015 ins Polizeipräsidium Südosthessen. Dort nahm er verschiedenste Aufgaben in Führungsgruppen, unterschiedlichen Kommissariaten, im polizeilichen Wechselschichtdienst und Arbeitsgruppen wahr. Auch war er zeitweise im Hessischen Landeskriminalamt eingesetzt. Von 2015 bis 2016 absolvierte er seine Qualifikationsverwendung zum Studium des Höheren Dienstes in den Abteilungen Einsatz in Frankfurt am Main und Südosthessen. Das von 2016 bis 2018 absolvierte Studium gipfelte in einem erfolgreichen Masterabschluss. Nach dem Studium wurde Murch zunächst bis 2021 als Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Offenbach und danach bis 2023 als Leiter der Regionalen Kriminalinspektion in Darmstadt-Dieburg eingesetzt, bevor es bis zuletzt für ihn als Leiter der Kriminalinspektion 10 in Frankfurt am Main weiterging.

(Sandra Suski)

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