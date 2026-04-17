Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungsbrand in der Memelstraße- keine Verletzten

Fulda (ots)

150.000 Euro Sachschaden, aber keine Verletzten- das ist die vorläufige Bilanz eines Wohnungsbrandes in der Memelstraße in Fulda.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Rettungskräfte gegen 16.15 Uhr mit dem Stichwort "Menschenleben in Gefahr" zur benannten Örtlichkeit alarmiert.

Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass alle Personen rechtzeitig das Haus verlassen konnten.

Zur Brandursache können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Gegenwärtig gilt das Haus als nicht bewohnbar- bis zur abschließenden technischen technischen Klärung durch einen Sachverständigen kommen alle Bewohner bei Bekannten unter.

Vor Ort waren neben einer Streife der Polizei Fulda 25 Kräfte der Feuerwehr Fulda, ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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