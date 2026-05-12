Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Scheiben und Laternen beschädigte - Tatverdächtiger dank Zeugen gestellt (0116552/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Ein 25-jähriger Mann sorgte am Montagmittag (11.05.2026) im Bereich der Thomasstraße und August-Bebel-Straße für mehrere Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen warf der Tatverdächtige zunächst mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäftes ein. Anschließend beschädigte er zwei Straßenlaternen sowie eine weitere Fensterscheibe eines Wintergartens. Zeugen informierten die Polizei und verfolgten den Mann fußläufig. Währenddessen soll der 25-Jährige mehrfach Steine in in deren Richtung geworfen haben, zum Glück ohne diese zu treffen. Der Tatverdächtige konnte durch Polizeibeamte gestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Greiz hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

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