Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw und Fahrrad kollidieren miteinander
Mühlhausen (ots)
Im Kreuzungsbereich des Kiliansgraben und der Friedrich-Engels-Straße ereignete sich am Donnerstag gegen 8.40 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Autos und eines Radfahrers. Die 43-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr den Kiliansgraben in Richtung Friedrich-Engels-Straße und übersah hierbei den querenden Radfahrer, welcher anschließend zu Fall kam. Hierbei zog sich der 71-Jährige Verletzungen zu. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.
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