LPI-NDH: Pkw und Fahrrad kollidieren miteinander

Mühlhausen (ots) - In der Görmarstraße stellten Anwohner fest, dass in der Zeit von Dienstag 23 Uhr bis Mittwoch 7.25 Uhr durch derzeit Unbekannte das Katzennetz an dem Balkon beschädigt wurde. Durch den oder die Täter wurde mit einem Zündmittel das Netz angebrannt, welches durch die Wärmeeinwirkung verschmorte. An dem Netz entstand ein Sachschaden von mehr als 100 Euro. Das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus oder weitere Gegenstände kam nicht zustande. Beamte ...

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