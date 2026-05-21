PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw und Fahrrad kollidieren miteinander

Mühlhausen (ots)

Im Kreuzungsbereich des Kiliansgraben und der Friedrich-Engels-Straße ereignete sich am Donnerstag gegen 8.40 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Autos und eines Radfahrers. Die 43-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr den Kiliansgraben in Richtung Friedrich-Engels-Straße und übersah hierbei den querenden Radfahrer, welcher anschließend zu Fall kam. Hierbei zog sich der 71-Jährige Verletzungen zu. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 16:11

    LPI-NDH: Mäharbeiten führen zur Feststellung eines Verstoßes gegen das Waffengesetz

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Im Rahmen von anstehenden Mäharbeiten überflogen Berechtigte eine Wiese in der Leineaue mit einer Drohne im Vorfeld, um sicherzustellen, dass sich in dieser keine Tiere wie beispielsweise Rehkitze befinden. Während des Überfluges wurde ein Mann festgestellt, der sich auffällig bewegte und zu flüchten schien. Die Berechtigten ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 12:25

    LPI-NDH: Katzennetz angekokelt

    Mühlhausen (ots) - In der Görmarstraße stellten Anwohner fest, dass in der Zeit von Dienstag 23 Uhr bis Mittwoch 7.25 Uhr durch derzeit Unbekannte das Katzennetz an dem Balkon beschädigt wurde. Durch den oder die Täter wurde mit einem Zündmittel das Netz angebrannt, welches durch die Wärmeeinwirkung verschmorte. An dem Netz entstand ein Sachschaden von mehr als 100 Euro. Das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus oder weitere Gegenstände kam nicht zustande. Beamte ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 12:03

    LPI-NDH: Sachbeschädigungen in Schlotheim

    Schlotheim (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 15 Uhr ereigneten sich im Volkenrodaer Weg zwei Sachbeschädigungen, bei denen jeweils Glas zu Bruch ging. An einem Wohnhaus wurde vermutlich mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen. An einem parkenden Volkswagen Multivan wurde eine Seitenscheibe beschädigt. In beiden Fällen leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren