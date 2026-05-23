Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle in Bad Langensalza: Drogentest schlägt an

Bad Langensalza (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut Hainch kontrollierten am Freitag, 22.05.2026, gg. 13:20 Uhr in Bad Langensalza in der Poststraße einen 45 jährigen Pkw- Fahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Das Ergebnis der Bluuntersuchung steht noch aus.

Gegen den Fahrzeugführer wird eine Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Straßenverkehsgesetz eingeleiet.

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