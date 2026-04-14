Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (13.04.2026) einen 33 Jahre alten Mann im John-Cranko-Weg festgenommen, der im Verdacht steht, mit Cannabis gehandelt zu haben. Der mutmaßliche Rauschgifthändler soll gegen 20.00 Uhr im Bereich des Oberen Schlossgartens einem 26-jährigem Mann Cannabis verkauft haben. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Polizeibeamten weiteres Marihuana. Der Tatverdächtige mit niederländischer Staatsangehörigkeit wurde am Dienstag (14.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell