Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt 20-Jährige - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (10.04.2026) im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Mühlhausen vor einer 20-Jährigen an seinem Glied manipuliert. Die junge Frau entdeckte den Mann gegen 21.00 Uhr auf der gegenüberliegenden Seite und alarmierte die Polizei. Der Mann flüchtete und die Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter war zirka 30 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte einen Bauchansatz. Er trug ein rotes Oberteil und eine Schildmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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