POL-S: Schrauben in Reifen gedreht - Zeugen gesucht
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 27. März und dem 10. April 2026 im Mimosenweg Schrauben in die Reifen von mindestens vier Fahrzeugen gedreht. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro, die Tatzeiten können nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell