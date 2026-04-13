POL-S: Schrauben in Reifen gedreht - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt / - Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind am Wochenende (11.04.2026 und 12.04.2026) in eine Wohnung an der Abstatter Straße sowie in drei Kellerräume und eine Wohnung an der Kienbachstraße eingebrochen. An der Abstatter Straße gelangten die Täter zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. An der Kienbachstraße brachen die ...

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