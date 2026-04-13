Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs

Stuttgart- Bad Cannstatt / - Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (11.04.2026 und 12.04.2026) in eine Wohnung an der Abstatter Straße sowie in drei Kellerräume und eine Wohnung an der Kienbachstraße eingebrochen. An der Abstatter Straße gelangten die Täter zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. An der Kienbachstraße brachen die Täter zwischen 04.00 und 05.00 Uhr die Eingangstüre des Mehrfamilienhauses auf. Dort hebelten sie die Kellertüren sowie die Eingangstür zu einer Wohnung im Obergeschoss auf. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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