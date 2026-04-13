Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Clubbesuch ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Samstagnacht (11.04.2026) zwei 19 Jahre alte Männer in der Sophienstraße ausgeraubt. Nach Verlassen eines Clubs schlugen drei bislang Unbekannte Männer gegen 01.45 Uhr auf die beiden 19-Jährigen ein und wollten so an die Wertgegenstände der beiden gelangen. Schließlich flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute in Richtung Königstraße. Die beiden 19-Jährigen wurden durch den Angriff leicht verletzt. Die Täter waren zirka 180 Zentimeter groß und etwa 17 bis 19 Jahre alt. Einer soll blonde und die beiden anderen braun-blonde Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell