PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Clubbesuch ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Samstagnacht (11.04.2026) zwei 19 Jahre alte Männer in der Sophienstraße ausgeraubt. Nach Verlassen eines Clubs schlugen drei bislang Unbekannte Männer gegen 01.45 Uhr auf die beiden 19-Jährigen ein und wollten so an die Wertgegenstände der beiden gelangen. Schließlich flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute in Richtung Königstraße. Die beiden 19-Jährigen wurden durch den Angriff leicht verletzt. Die Täter waren zirka 180 Zentimeter groß und etwa 17 bis 19 Jahre alt. Einer soll blonde und die beiden anderen braun-blonde Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 13:53

    POL-S: Einbrecher unterwegs

    Stuttgart- Bad Cannstatt / - Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind am Wochenende (11.04.2026 und 12.04.2026) in eine Wohnung an der Abstatter Straße sowie in drei Kellerräume und eine Wohnung an der Kienbachstraße eingebrochen. An der Abstatter Straße gelangten die Täter zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. An der Kienbachstraße brachen die ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:27

    POL-S: Brand in Maisonette-Wohnung

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend (12.04.2026) in einem Mehrfamilienhaus an der Elsässer Straße ein Feuer ausgebrochen. Ein Anwohner meldete gegen 20.50 Uhr den Brand in einer Maisonette-Wohnung im vierten und fünften Obergeschoss. Alle Bewohner des Gebäudes verließen ihre Wohnungen unverletzt. Bei den Löscharbeiten zog sich ein 26 Jahre alter Feuerwehrmann leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:25

    POL-S: Taxifahrer geschlagen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West: (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (12.04.2026) einen 60 Jahre alten Taxifahrer geschlagen. Der 60-Jährige fuhr den Täter gegen 01.00 Uhr vom Wilhelmsplatz zur Gutenbergstraße. Nach der Ankunft wollte der Mann die Fahrt per Kartenzahlung begleichen. Als dies jedoch nicht funktionierte, versuchte er aus dem Taxi zu fliehen. Der Taxifahrer hielt ihn auf, obwohl der Mann erheblichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren