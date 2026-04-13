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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrer geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West: (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (12.04.2026) einen 60 Jahre alten Taxifahrer geschlagen. Der 60-Jährige fuhr den Täter gegen 01.00 Uhr vom Wilhelmsplatz zur Gutenbergstraße. Nach der Ankunft wollte der Mann die Fahrt per Kartenzahlung begleichen. Als dies jedoch nicht funktionierte, versuchte er aus dem Taxi zu fliehen. Der Taxifahrer hielt ihn auf, obwohl der Mann erheblichen Widerstand leistete. Dabei verletzte er den 60-Jährigen leicht und beschädigte das Kartenlesegerät. Als sich der Unbekannte etwas beruhigt hatte, zahlte er den Betrag bar und entfernte sich in eine unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 185 Zentimeter groß und hatte kurze, dunkle Haare. Er war etwa 45 Jahre alt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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