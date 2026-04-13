POL-S: Calisthenics-Anlage betreten und Bodenbelag beschädigt - Zeugen gesucht
Stuttgart-Vaihingen (ots)
Unbekannte haben zwischen Dienstag (07.04.2026) und Mittwoch (08.04.2026) den Bodenbelag einer Sportanlage betreten und dadurch beschädigt. Aufgrund von Bauarbeiten war die Anlage durch einen Bauzaun gesperrt. Die Unbekannten betraten die Baustelle zwischen Dienstag, 12.00 Uhr und Mittwoch, 08.40 Uhr unbefugt, wodurch im Bodenbelag, der noch nicht freigegeben war, erhebliche Schäden in Höhe von rund 17.000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.
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