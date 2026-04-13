POL-S: Calisthenics-Anlage betreten und Bodenbelag beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Freitagmittag (10.04.2026) einen 82 Jahre alten Mann vor einer Bank im Asemwald ausgeraubt. Der 82-Jährige hob zuvor gegen 13.00 Uhr Bargeld an einem Bankautomaten ab. Als er die Filiale verließ, sprach ihn der Täter an und riss ihm die Umhängetasche vom Hals. Der Senior fiel zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Mann flüchtete mit der ...

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