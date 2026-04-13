Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoreifen in Brand geraten

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagabend (12.04.2026) in einem Mehrfamilienhaus an der Fehrbelliner Straße ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge sind gegen 18.30 Uhr mehrere Autoreifen im Gemeinschaftskeller in Brand geraten. Durch den Rauch wurden ein wenige Monate altes Mädchen und ein 40-jähriger Mann leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro.

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