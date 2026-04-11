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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (10.04.2026) einen 24-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Königstraße mit Haschisch gehandelt zu haben. Zivile Polizeibeamte hielten sich gegen 16:00 Uhr im dortigen Bereich auf und beobachteten, wie der 24-Jährige einem 32 Jahre alten mutmaßlichen Käufer offenbar Haschisch übergab. Daraufhin gaben sich die Polizisten zu erkennen und kontrollierten den Mann. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen fanden die Beamten 20 Euro mutmaßliches Dealergeld, rund acht Gramm Marihuana und vier Plomben Kokain. Bei einer anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten bei dem 32-Jährigen rund drei Gramm Haschisch. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 24-jähriger Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Samstags (11.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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