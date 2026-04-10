Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoteile gestohlen - Polizei sucht mit Echtbild nach Tatverdächtigem

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, an einer Diebstahlsserie von Autoteilen beteiligt zu sein. Seit 24.01.2026 stiehlt der Unbekannte insbesondere in den Stadtteilen Heumaden, Sillenbuch, Riedenberg, Ost und Wangen Karosserieteile wie Abstandssensoren, Spiegelgläser von Außenspiegeln, Nebelscheinwerfer mit dazugehöriger Sensorik und Fahrzeugembleme. Dabei stehen zumeist teure Fahrzeuge im Fokus des Diebes. Der unbekannte Mann schlägt zumeist in den Wochenendnächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag zu. Mittlerweile geht die eigens dafür eingerichtete Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei von über 120 Fällen mit einem Schaden von über 200.000 Euro aus. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen sowie weiterer möglicher Komplizen. Der Tatverdächtige auf dem Lichtbild hat eine Glatze mit Haarkranz. Zeugen die den Unbekannten kennen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Fahndung finden Sie im Internet unter folgendem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-diebstahl-von-autoteilen/

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