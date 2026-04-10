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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Auseinandersetzung geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann ist Donnerstagnacht (10.04.2026) in der Büchsenstraße in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe Unbekannter geraten. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten die Personen gegen 02.45 Uhr in Streit, der offenbar in einer Schlägerei ausartete. Hierbei soll einer der Unbekannten eine Reizgaspistole benutzt haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Schloßplatz. Der 26-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste durch Rettungskräfte versorgt werden. Die Tätergruppierung bestand aus fünf bis sechs Männern im Alter von 23 bis 28 Jahren. Alle waren dunkel gekleidet und hatten dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711899053100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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