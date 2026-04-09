Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 47-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am späten Mittwochabend (08.04.2026) einen 47 Jahre alten Mann im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Rathaus ausgeraubt. Der 47-Jährige hielt sich gegen 23.30 Uhr am Aufgang Eberhardtstraße auf, als zwei unbekannte Männer auf ihn einschlugen und er zu Boden stürzte. Einige Zeit später stellte er fest, dass die Täter ihm offenbar sein Mobiltelefon und rund 30 Euro Bargeld gestohlen hatten. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Beamten einen 41 Jahre alten Mann. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Einer der Täter war auffällig dünn und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte eine dunkle Hautfarbe, war etwa 18 Jahre alt und hatte Dreadlocks. Er trug eine beige Hose, ein schwarzes T-Shirt und einen orangenen Rucksack. Sein Komplize war etwa 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Er hatte ebenfalls eine dunkle Hautfarbe und schwarze, lockige Haare. Er trug ein Oberteil mit Tarnmuster und einen schwarzen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

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