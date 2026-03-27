Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizisten unterwegs - Festnahme

Meerbusch / Kaarst (ots)

Am Donnerstag (26.03.) meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Polizeibeamter bei einer lebensälteren Meerbuscherin. In ihrer Nachbarschaft soll es zu Einbrüchen gekommen sein und die 84-Jährige solle ihre Wertsachen an die vermeintliche Polizei übergeben. Als sich eine unbekannte Person in ihrem Vorgarten befand, welchem sie das Bargeld übergeben sollte, schaltete die Seniorin einen Alarm ein und der unbekannte Mann flüchtete. Er stieg in ein Fahrzeug, welches durch die alarmierte Polizei im Zuge der eingeleiteten Fahndung im Düsseldorfer Bereich angetroffen werden konnte. Die Tatverdächtigen, ein 25-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau - beide aus Gelsenkirchen - wurden festgenommen und zwecks kriminalpolizeilicher Maßnahmen zu einer Wache gebracht.

Ebenfalls am Donnerstag (26.03.), gegen 13:30 Uhr, erhielt eine 87-jährige Meerbuscherin einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass zurzeit in ihrem Wohngebiet des Öfteren eingebrochen werde. Aus Sicherheitsgründen solle sie alle Wertsachen zusammensuchen und diese vor ihrer Haustür platzieren. Die Schmuckstücke würden abgeholt und sicher verwahrt werden. Die lebensältere Dame kam dieser Aufforderung nach. Die Meerbuscherin bemerkte im Nachgang den Betrug und informierte die Polizei.

Selbiger Sachverhalt spielte sich in Kaarst ab. Ein 95-jähriger Herr erhielt am Dienstag (24.03.) einen Anruf einer ihm unbekannten Nummer. Der vermeintliche Polizeibeamte gab auch hier an, dass im Wohnumfeld des Kaarsters eingebrochen wurde und der Mann nun das nächste Opfer der vermeintlichen Einbrecher sei. Am nächsten Tag (25.03.) erschien ein vermeintlicher Polizist und ging mit dem Senior alle Räumlichkeiten der Wohnung ab. Am Donnerstag (26.03.), gegen 12 Uhr, übergab der Senior seine Wertsachen an den Tatverdächtigen, welcher sich abends zuvor in der Wohnung aufhielt.

Dieser sei zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß und habe eine schlanke Statur sowie dunkle Haare. Die Ermittlungen hat in allen Fällen das Kriminalkommissariat 12 übernommen.

Tipps der Polizei:

Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Kein Polizeibeamter und auch kein Staatsanwalt ruft bei Ihnen an und fordert Sie auf, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände auszuhändigen. Das ist Betrug! Legen Sie bei verdächtigen Anrufen SOFORT auf! Wählen Sie bei verdächtigen Feststellungen den Notruf 110!

Weitere Informationen über die Vorgehensweisen der Betrüger und die Präventionstipps der Polizei finden Interessierte unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern. (-14012)

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