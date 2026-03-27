Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Cannabisplantage in Zons entdeck

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

Aufmerksame Zeugen haben der Polizei und dem Ordnungsamt der Stadt Dormagen ermöglicht, eine offenbar kommerziell und professionell geführte Cannabisplantage auszuheben. Passanten hatten mehrfach wahrgenommen, wie starker Cannabis-Geruch aus einem leerstehenden Gebäudekomplex an der Schloßstraße in Zons drang. Außerdem wurden mehrfach Personen beobachtet, die die Häuser betraten und verließen. Daher wurde das Ordnungsamt informiert und die Polizei hinzugezogen. Beim Begehen der Räumlichkeiten konnten die Beamten feststellen, dass dort offenbar in großem Stil Cannabis angebaut wurde. Neben über 1800 Pflanzen wurden auch Anlagen und Ausrüstung zu deren Anbau und Pflege aufgefunden. Zudem fanden sich Hinweise, dass die Anlage vor kurzer Zeit noch genutzt worden war.

Die Cannabis-Pflanzen wurden von der Polizei beschlagnahmt, werden nun kriminaltechnisch untersucht und im Anschluss vernichtet. Die Frage, wer die Plantage betrieben und wer dort gearbeitet hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen hat. Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell