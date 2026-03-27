PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Cannabisplantage in Zons entdeck

POL-NE: Cannabisplantage in Zons entdeck
  • Bild-Infos
  • Download

Dormagen (ots)

Aufmerksame Zeugen haben der Polizei und dem Ordnungsamt der Stadt Dormagen ermöglicht, eine offenbar kommerziell und professionell geführte Cannabisplantage auszuheben. Passanten hatten mehrfach wahrgenommen, wie starker Cannabis-Geruch aus einem leerstehenden Gebäudekomplex an der Schloßstraße in Zons drang. Außerdem wurden mehrfach Personen beobachtet, die die Häuser betraten und verließen. Daher wurde das Ordnungsamt informiert und die Polizei hinzugezogen. Beim Begehen der Räumlichkeiten konnten die Beamten feststellen, dass dort offenbar in großem Stil Cannabis angebaut wurde. Neben über 1800 Pflanzen wurden auch Anlagen und Ausrüstung zu deren Anbau und Pflege aufgefunden. Zudem fanden sich Hinweise, dass die Anlage vor kurzer Zeit noch genutzt worden war.

Die Cannabis-Pflanzen wurden von der Polizei beschlagnahmt, werden nun kriminaltechnisch untersucht und im Anschluss vernichtet. Die Frage, wer die Plantage betrieben und wer dort gearbeitet hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen hat. Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 09:47

    POL-NE: Schwerpunkteinsatz für Verkehrssicherheit

    Rhein-Kreis Neuss (ots) - Am Sonntag, den 22. März 2026, führte die Ermittlungsgruppe TRuP (Tuner-, Raser- und Poser) in der Zeit von 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr einen gezielten Sondereinsatz mit dem Schwerpunkt "Tuner-, Raser- und Poserszene" durch. Die Einsatzmaßnahmen erstreckten sich auf die Stadtgebiete Jüchen, Dormagen sowie Neuss. Im Rahmen der intensiven Kontrolltätigkeiten wurden insgesamt rund 20 Fahrzeuge ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 14:47

    POL-NE: Nach Schockanruf: Tatverdächtige versuchen Tresor zu öffnen - Festnahme

    Dormagen (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.03.) erhielt eine lebensältere Dormagenerin einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Eine männliche Person erklärte der Dame, dass ihre Tochter bei einem vermeintlichen Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und man nun Geld benötigen würde. Die Dormagenerin gab an, dass sich in ihrem Tresor Bargeld befinde - jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren