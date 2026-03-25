PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Schockanruf: Tatverdächtige versuchen Tresor zu öffnen - Festnahme

Dormagen (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.03.) erhielt eine lebensältere Dormagenerin einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Eine männliche Person erklärte der Dame, dass ihre Tochter bei einem vermeintlichen Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und man nun Geld benötigen würde. Die Dormagenerin gab an, dass sich in ihrem Tresor Bargeld befinde - jedoch hätte sie keinen Tresorschlüssel. Gegen 22:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 86-Jährigen und zwei unbekannte Männer betraten die Wohnung. Um an das Bargeld zu kommen, begannen die Tatverdächtigen den Tresor aufzuflexen. Während sich die mutmaßlichen Betrüger in der Wohnung befanden, informierte eine Zeugin die Polizei. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, konnten die beiden Männer, ein 36- jähriger und 40-jähriger Oberhausener festgenommen werden.

Die Tatverdächtigen wurden zwecks kriminalpolizeilicher Maßnahmen und zur Prüfung von Haftgründen zu einer Polizeiwache gebracht. Sie sollen im Laufe des Mittwochs oder Donnerstags bei Vorliegen von Haftgründen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen, auch zu möglichen Hintermännern, hat das Kriminalkommissariat übernommen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 09:51

    POL-NE: Trickbetrüger unterwegs

    Neuss / Meerbusch (ots) - Am Montag (24.03.), gegen 16 Uhr, klingelten zwei Unbekannte an einer Wohnungstür einer Neusserin. Die lebensältere Dame öffnete die Tür und die Tatverdächtigen gaben an, dass sie das Internet überprüfen müssten. In der Wohnung an der Vockrather Straße hielt sich ein Tatverdächtiger mit der Dame im Wohnzimmer auf und der zweite Unbekannte begab sich in ein anderes Zimmer. Nachdem die Männer die vermeintliche Prüfung durchgeführt hatten, ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 09:48

    POL-NE: Offenbar geistig verwirrter Mann löst Großeinsatz aus

    Neuss (ots) - Ein 36 Jahre alter Mann aus Neuss hat am Mittwoch (25.03.), gegen kurz nach Mitternacht, an der Straße "Am Kotthauser Weg" in Weißenberg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Er hatte über Notruf angedroht, Menschen töten und verbrennen zu wollen. Der Mann bedrohte zudem Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus über einen Messengerdienst und gab im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren