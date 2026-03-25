Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Schockanruf: Tatverdächtige versuchen Tresor zu öffnen - Festnahme

Dormagen (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.03.) erhielt eine lebensältere Dormagenerin einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Eine männliche Person erklärte der Dame, dass ihre Tochter bei einem vermeintlichen Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und man nun Geld benötigen würde. Die Dormagenerin gab an, dass sich in ihrem Tresor Bargeld befinde - jedoch hätte sie keinen Tresorschlüssel. Gegen 22:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 86-Jährigen und zwei unbekannte Männer betraten die Wohnung. Um an das Bargeld zu kommen, begannen die Tatverdächtigen den Tresor aufzuflexen. Während sich die mutmaßlichen Betrüger in der Wohnung befanden, informierte eine Zeugin die Polizei. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, konnten die beiden Männer, ein 36- jähriger und 40-jähriger Oberhausener festgenommen werden.

Die Tatverdächtigen wurden zwecks kriminalpolizeilicher Maßnahmen und zur Prüfung von Haftgründen zu einer Polizeiwache gebracht. Sie sollen im Laufe des Mittwochs oder Donnerstags bei Vorliegen von Haftgründen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen, auch zu möglichen Hintermännern, hat das Kriminalkommissariat übernommen. (-14012)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell