Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Veranstaltungen zur Fahrradsicherheit und Motorradsicherheit

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Jüchen / Dormagen (ots)

Das Fahrrad sowie das Motorrad sind beliebte Fortbewegungsmittel - besonders bei wärmeren Temperaturen - und stehen im Fokus zweier bevorstehenden Veranstaltungen.

Am Samstag, den 11. April, findet in Jüchen an der Polostraße 1 von 10 Uhr bis 16 Uhr eine Veranstaltung zum Thema Motorradsicherheit statt. Auf dem Gelände der Firma Polo bietet die Polizei Rhein-Kreis Neuss interessante Vorstellungen zum Thema. Ebenso wird für alle Interessenten ein Fahrsimulator angeboten. Auch wird es einen Fahrparcours geben. Dort können Besucherinnen und Besucher mit ihrem eigenen Motorrad aktiv werden.

Eine weitere Veranstaltung findet am Freitag, 17. April, auf dem Vorplatz des Historischen Rathauses (Paul-Wierich-Platz 1) in Dormagen statt. Entdecken Sie zwischen 9 Uhr und 15 Uhr zahlreiche spannende Informations- und Präventionsangebote rund um das Thema Radfahrsicherheit. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit vor Ort ihr Fahrrad codieren zu lassen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme, damit Sie sicher durch die Saison kommen.

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