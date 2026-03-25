Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Offenbar geistig verwirrter Mann löst Großeinsatz aus
Neuss (ots)
Ein 36 Jahre alter Mann aus Neuss hat am Mittwoch (25.03.), gegen kurz nach Mitternacht, an der Straße "Am Kotthauser Weg" in Weißenberg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Er hatte über Notruf angedroht, Menschen töten und verbrennen zu wollen. Der Mann bedrohte zudem Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus über einen Messengerdienst und gab im Verlauf des Einsatzes an, Polizeibeamte töten und sich von der Polizei erschießen lassen zu wollen.
Da der 36-Jährige in seiner Wohnung und auf seinem Balkon im vierten Obergeschoss randalierte und eine Kontaktaufnahme zu ihm zunächst nicht möglich war, wurden Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen. Diese konnten ihn schließlich gegen 04:15 Uhr zum widerstandslosen Verlassen der Wohnung bewegen.
Der offenbar geistig verwirrte Mann wurde anschließend unverletzt in Gewahrsam genommen. Dritte oder Einsatzkräfte kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Durch das Ordnungsamt der Stadt Neuss und einen Arzt erfolgte die Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik.
Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 22 übernommen. (-14014)
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