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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Offenbar geistig verwirrter Mann löst Großeinsatz aus

Neuss (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann aus Neuss hat am Mittwoch (25.03.), gegen kurz nach Mitternacht, an der Straße "Am Kotthauser Weg" in Weißenberg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Er hatte über Notruf angedroht, Menschen töten und verbrennen zu wollen. Der Mann bedrohte zudem Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus über einen Messengerdienst und gab im Verlauf des Einsatzes an, Polizeibeamte töten und sich von der Polizei erschießen lassen zu wollen.

Da der 36-Jährige in seiner Wohnung und auf seinem Balkon im vierten Obergeschoss randalierte und eine Kontaktaufnahme zu ihm zunächst nicht möglich war, wurden Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen. Diese konnten ihn schließlich gegen 04:15 Uhr zum widerstandslosen Verlassen der Wohnung bewegen.

Der offenbar geistig verwirrte Mann wurde anschließend unverletzt in Gewahrsam genommen. Dritte oder Einsatzkräfte kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Durch das Ordnungsamt der Stadt Neuss und einen Arzt erfolgte die Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 22 übernommen. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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