Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Gütermotorschiff rammt Brücke
Neuss (ots)
Wir teilen aufgrund von lokalen Bezügen die Pressemittelung des PP Duisburg zum Unfall im Neusser Hafen. Hier geht es zur Meldung der Polizei Duisburg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6242569
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