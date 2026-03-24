POL-NE: Gütermotorschiff rammt Brücke

Dormagen (ots) - An der Donatusstraße im Dormagener Stadtteil Straberg ist es am Montag, 23. März, zu einem Diebstahl gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich ein 83-Jähriger in seinem Garten, als er von zwei Männern angesprochen und um eine Wegbeschreibung gebeten wurde. Während der Senior einem der Unbekannten den gewünschten Weg erklärte, verschaffte sich der andere offenbar über eine unverschlossene ...

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