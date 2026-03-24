Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebstahl in Straberg: Komplize lenkt Senior ab

Dormagen (ots)

An der Donatusstraße im Dormagener Stadtteil Straberg ist es am Montag, 23. März, zu einem Diebstahl gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich ein 83-Jähriger in seinem Garten, als er von zwei Männern angesprochen und um eine Wegbeschreibung gebeten wurde. Während der Senior einem der Unbekannten den gewünschten Weg erklärte, verschaffte sich der andere offenbar über eine unverschlossene Tür Zugang zum Haus. Dort wurde nach bisherigen Ermittlungen Schmuck gestohlen, bevor der Verdächtige das Gebäude unbemerkt verlies.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch die Bevölkerung um Hinweise. Gesucht werden zwei Männer im Alter von etwa 25 Jahren und von etwa 170 Zentimetern Größe. Sie sollen dunkel gekleidet und von südländischem Erscheinungsbild gewesen sein sowie deutsch gesprochen haben. Wer Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (-14015)

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