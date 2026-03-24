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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Dentallabor - Diebe stehlen zahnmedizinische CNC-Fräse

Meerbusch (ots)

Bei einem Einbruch in ein Dentallabor an der Robert-Bosch-Straße in Lank-Latum haben Unbekannte eine medizinische CNC-Fräse und den dazugehörenden Laptop erbeutet.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstagvormittag (21.03.), 11:30 Uhr, bis Montagmorgen (23.03.), 07:00 Uhr. Hinweise auf den oder die Diebe liegen der Polizei bislang nicht vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter an einer Gebäudeseite in das Dentallabor eingedrungen, in dem sie die aus Metallelementen bestehende Fassade aufhebelten. In dem dahinterliegenden Raum erbeuteten die Einbrecher das medizinische Gerät.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib der medizinischen CNC-Fräse geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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