Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior verliert Kontrolle über sein Auto

Dormagen (ots)

Am Dienstag, 24. März, ist es im Bereich der Roggendorfer Straße in Dormagen-Hackenbroich zu einem Unfall gekommen. Gegen 11:30 Uhr war ein 91-Jähriger auf der Straße in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Dabei verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam kurz vor der Einmündung Böttgerstraße von der Fahrbahn ab, beschädigte mehrere Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen einen Baum.

Der Verunfallte wurde vor Ort notmedizinisch behandelt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam samt Drohne hinzugezogen wurde, wurde die Roggendorfer Straße sowie der Verlängerung, der Straberger Weg auf Kölner Stadtgebiet, gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen. Weitere Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststellle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (-14015)

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